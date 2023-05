Warum Pop-Ikone Prince in der Wohnung einer Opernball-Lady sitzt

Die sonnige Maisonette erzählt jede Menge Reisegeschichten. Denn auch in den eigenen vier Wänden macht Maryam das, was sie beruflich so besonders gut kann: Welten erschaffen. „Ich bin viel unterwegs, liebe es, fremde Länder und Kulturen zu entdecken. Von all meinen Reisen bringe ich auch etwas mit.“ Diese Körbe, Schalen oder Bilder zieren Wände und Kommoden. „Auch unsere Möbel sind nahezu alle alt, hatten vorher schon mindestens ein anderes Leben. Besonders angetan haben es mir Midcentury Möbel“, schwärmt Maryam und verrät auch, wo sie diese findet: „Im Bananas in der Kettenbrückengasse oder in der Glasfabrik in Wien.“ Seit vier Jahren lebt sie hier mit ihrer Tochter Minou und ihrem Lebensgefährten Markus.

Noch mehr Einrichtungstipps und wo Pop-Ikone Prince Platz nimmt, verrät Maryam Yeganehfar im Video: