Das Ende des Wohnbaubooms ist in Sicht, künftig wird weniger gebaut

Noch sind es viele Kräne, die hierzulande in den Himmel ragen und das Stadtbild prägen. Doch in den nächsten Jahren werden sie weniger werden. Denn so viele neue Wohnungen, wie in den vergangenen Jahren aus dem Boden gestampft wurden, werden in absehbarer Zeit nicht mehr gebaut werden. Dies ist ein Trend, den Ökonomen erwarten.

Das belegen aktuelle Zahlen: Zwischen 2011 und 2019 wurden durchschnittlich 61.000 neue Wohneinheiten pro Jahr in Österreich errichtet. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten, der gestiegenen Kosten für Baumaterialien und der verteuerten Finanzierung haben zahlreiche Bauträger ihre Bauprojekte vorerst eingestellt oder verschoben.