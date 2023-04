Preise für Wohnimmobilien: Das Ende des Höhenflugs

Die Wohnungsmieten am freien Markt sind im Vorjahr österreichweit um vier Prozent gestiegen und liegen bei 8,7 Euro/m² im Monat. Im Westen Österreichs und in Wien sind die Mieten traditionell am höchsten, in Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland am niedrigsten. Eigentumswohnungen im Bestand waren in Salzburg am teuersten mit durchschnittlich 4.050 Euro pro m², gefolgt von Wien mit 3.389 Euro/ m². Am günstigsten sind sie in Eisenstadt mit 1.878 Euro/ m².