Ziegeln und Beton: Ihr Weg zurück auf die Baustelle

Das Thema Kreislaufwirtschaft ist in der Immobilienwirtschaft angekommen. In Zeiten von Teuerung und Materialknappheit gewinnen Wiederverwertung (Recycling) und Wiederverwendung (Reuse) immer mehr an Bedeutung. Moderne Prozesse machen es möglich, Baustoffe wieder dem Bauprozess zuzuführen. Das reduziert die Baukosten, aber auch den Ressourcenverbrauch und die CO 2 -Belastung.

Zweite Chance für Ziegeln

2,2 Mio. Tonnen Baurestmassen recycelt alleine der österreichische Baukonzern Porr jährlich – gleich direkt auf den eigenen Baustellen oder über das Recycling Center Himberg. 1,7 Mio. Tonnen davon ersetzen auf eigenen Baustellen und Anlagen die Primärrohstoffe.

Besonders gut funktioniert etwa das Recycling von Beton, der zu Recyclingbeton verarbeitet wird, und Ziegeln, die zu einem pflanzenfreundlichen Dachsubstrat werden, das zur Begrünung von Dächern eingesetzt wird.