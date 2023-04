Urbanauts eröffnen Hotelprojekt in Palazzo in Triest

Die Urbanauts haben sich in Wien durch innovative Hotelzimmer einen Namen gemacht. Sogenannte Grätzl-Hotels wurden in leer stehenden Erdgeschoß-Geschäftslokalen realisiert. Sie sollten Städtereisenden ein besonders authentisches Wien-Erlebnis garantieren. Mit der Grätzl Betriebs GmbH wurde ein Partner gefunden, um dieses Konzept weiterzuentwickeln. Die Urbanauts Hospitality Group wurde 2015 gegründet. Geschäftsführerinnen sind die Architektinnen Theresia Kohlmayr und Ines Auerbacher.

Nun haben die Urbanauts mit den Studios Minelli ein weiteres Hotelprojekt umgesetzt, gemeinsam mit dem JP Hospitality Investors Club – und zwar in Triest. Auch dabei geht es darum, dass Urlauber die Stadt so authentisch wie möglich erleben sollen. Die modern ausgestatteten Studios in zentraler Lage bieten einen guten Ausgangspunkt, um die Umgebung zu erkunden. Der teilweise denkmalgeschützte Palazzo im malerischen Stadtviertel San Vito, in dem sich die 36 neu gestalteten Studios befinden, wurde von BWM Designers & Architects in Zusammenarbeit mit dem Büro KLK saniert. Die Einheiten sind mit Küchenzeilen ausgestattet und werden in drei Größen – Cozy, Comfy und Spacy – angeboten.