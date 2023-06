Flächenfraß: Sorgloser Umgang mit Grund und Boden

Laut dem diese Woche vorgelegten Bodenreport der Umweltschutzorganisation WWF wurden seit dem Jahr 2000 in Österreich 130.000 Hektar beste Agrarflächen durch Verbauung für immer zerstört. Dies entspricht der gesamten Ackerfläche des Burgenlands. Daher braucht es einen Schutz besonders wertvoller Flächen (landwirtschaftliche Vorrangflächen), wie am Beispiel der Schweiz, wo die produktivsten Landwirtschaftsböden für die Ernährungssicherung der Bevölkerung gesetzlich vor Verbauung geschützt sind. Außerdem messbare Zielwerte für die tägliche Flächeninanspruchnahme, die auf Landesebene in Novellierungen der Raumordnungsgesetze zu verankern sind. „Vor allem die Bundesländer müssen ihre Blockadehaltung gegenüber echtem Bodenschutz überdenken. Alles andere wäre zukunftsvergessen und verantwortungslos“, sagt WWF-Bodenschutzsprecher Simon Pories.

Einige Best-Practice-Beispiele gibt es bereits: In den einzelnen Bundesländern werden Maßnahmen gegen die zunehmende Bodenversiegelung ergriffen: Im Burgenland wurde die Raumplanung zum Beispiel dahingehend novelliert, dass Supermärkte künftig nur mehr im Ortskern errichtet oder erweitert werden dürfen. In der Steiermark und in Salzburg wurde im Vorjahr eine Abgabe auf Leerstand beschlossen, Tirol hat heuer nachgezogen. Doch auch Gemeinden sind aktiv: Mit dem Erdreich-Preis zeichnete das Klimaschutzministerium 2022 erstmals Initiativen und Projekte aus, die aktiv Bodenschutz betreiben. Eine der Gewinnerinnen war die Gemeinde Bruckneudorf, die auf dem Gelände einer ehemaligen Erbsenfabrik eine Volksschule, Reihenhäuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte errichtete.