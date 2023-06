Belag in der Badewanne löst sich ab. Wer zahlt den Schaden?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich bin Mieter und schon nach einem Jahr löst sich bei der Badewanne der Belag so stark ab, dass man diesen förmlich abziehen kann.

Bei den Wohnungswänden und dem Deckenübergang zur Wand sind zahlreiche Haarrisse bereits direkt nach dem Einzug aufgetreten. Wer ist für die Reparaturen zuständig? Ist hier eine Mietzinsminderung möglich?