Wegen Sanierung ist mein Balkon nicht nutzbar. Was kann ich tun?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich bin Mieterin in einem Altbau. Jetzt wird drei Monate lang die Fassade saniert. Die Fenster sind zugeklebt, es ist viel dunkler in der Wohnung, ich kann nicht lüften und den Balkon nicht benutzen. Ich fürchte auch, dass es im Sommer sehr heiß werden wird. Kann ich um Mietzinsminderung ansuchen? Auch rückwirkend?