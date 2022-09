Imkerbund erwirkte einstweilige Verfügung gegen Diskonter Penny

Der Diskonter vertrieb im Juli 2022 einen Blütenhonig, den er in einem in ganz Österreich erhältlichen Flugblatt (gedruckt und über das Internet) mit der blickfangartigen Ankündigung "Hergestellt in Österreich" beworben hatte. Allerdings handelte es sich laut Etikett um eine Honigmischung aus verschiedenen EU- und nicht EU-Ländern. Der Österreichische Erwerbsimkerbund brachte daraufhin eine Klage verbunden mit einem Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung ein.

Auch wenn das Verfahren noch nicht beendet ist, sieht sich der ÖEIB in seiner Ansicht bestätigt. Für Konsumenten hat der Imkerbund den Tipp parat, auf die klein gedruckten Herkunftsnachweise zu achten.