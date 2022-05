Warum 300 Bienenvölker beim Wasserleitungsverband zuhause sind

Insgesamt 22 burgenländische Imker machen mittlerweile von der kostenlosen Einstellmöglichkeit Gebrauch. „Die Umweltoasen bei den Schutz- und Schongebieten des WLV wurden in den letzten Jahren im Sinne der Nachhaltigkeit sukzessive errichtet und werden auch in Zukunft weiter ausgebaut. Dabei wird konzentriert in diesen naturbelassenen Bereichen sauberes und geschütztes Trinkwasser gefördert, Bienenvölker beheimatet, grüner Strom durch Fotovoltaik erzeugt und es wurden auch Brutmöglichkeiten für heimische Vogelarten geschaffen. Der WLV ist neben seiner Kernkompetenz als viertgrößter Trinkwasserversorger Österreichs mittlerweile zu einem hochkarätigen Umweltdienstleister geworden“, sagt Obmann Gerhard Zapfl im Namen aller Obleute.