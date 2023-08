Im ersten Halbjahr wurde deutlich mehr Unternehmen gegründet

"Trotz enormer Herausforderungen, wie der hohen Inflation, den Energiekosten und dem Arbeitskräftemangel ist der Gründergeist in Österreich ungebrochen und die Gründer:innen sind eine treibende Kraft in schwierigen Zeiten", so die stellvertretende WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel.

Nicht in den Zahlen enthalten sind laut Kammer Personenbetreuerinnen und -betreuer. Bei den Neugründungen habe es "weiterhin einen Aufschwung" im Bereich Tourismus- und Freizeitwirtschaft gegeben.

Besonders deutlich seien die Zuwächse im Handelssektor gewesen. Auch die Zahl der persönlichen Dienstleister habe sich erhöht. Freizeit- und Sportbetriebe waren nach der Pandemie wieder stärker vertreten und gehörten zu den Top-10-Gründerbranchen. Demgegenüber gab es weniger Gründungen im Industriebereich.