In diesem Unternehmen arbeiten Mitarbeiter ein Monat lang im Ausland

KURIER: 30 Tage remote pro Jahr außerhalb Österreichs arbeiten – das bietet die Raiffeisen Bank International jetzt an. Warum?

Christian Kremnitzer: Wir haben rund 3.500 Mitarbeiter, viele sind nicht aus Österreich. Diese haben vor allem seit Corona den Wunsch, ihre Familien, die im Ausland wohnen, öfter zu sehen. Da gibt es von der Mitarbeiterseite großen Druck. Wir als Arbeitgeber wollen mit dem Modell etwas Neues auf dem Markt anbieten und damit frische Talente gewinnen. Im ersten Monat gab es schon sehr gute Resonanzen, wir prüfen, ob wir das Modell auch auf außerhalb der EU ausdehnen können.

Gearbeitet werden kann bislang innerhalb der EU. Und was, wenn jemand in die Schweiz will?

Wir haben uns auf die EU-Länder festgelegt aufgrund der Risikofaktoren, die das Modell mit sich bringt. Man muss steuerliche, sozialversicherungsrechtliche sowie Fragestellungen, wenn Leute nicht physisch am Standort verfügbar sind, berücksichtigen. Würden wir uns außerhalb der EU bewegen, kommen länderspezifisch derart viele Unterschiede hinzu, dass es operativ kaum zu handeln ist. Innerhalb der EU kann das Modell 30 Tage in allen Ländern genutzt werden. Da gibt es keinen Unterschied ob in Spanien oder Deutschland.