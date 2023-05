In Österreich gibt es rund 20.000 Zombie-Unternehmen und Firmen-Leichen

Die Corona-Hilfen und das Aussetzen von Insolvenzanträgen führten nicht nur in Österreich in den Jahren 2020 und 2021 zu einem starken Rückgang bei den Firmeninsolvenzen. „2022 war aber in Europa das Jahr der Trendumkehr und der Trend der steigenden Unternehmensinsolvenzen verfestigt sich“, sagt Patrick-Ludwig Hantzsch vom Wirtschaftsinformationsdienstleister Creditreform. In Europa sind die Firmenpleiten im Vorjahr um 32 Prozent auf 200.000 Fälle gestiegen, davon in Westeuropa um 24,2 Prozent und in Osteuropa sogar um 53,5 Prozent.

Zu den Insolvenzursachen zählen die hohen Energie- und Rohstoffpreise, die abgeflaute Konsumlaune, die Inflation und die Konjunkturschwäche. Mittlerweile kommen auch noch höhere Finanzierungskosten aufgrund der Leitzinsanhebung durch die EZB dazu.

„Wir haben eine große Anzahl an Unternehmen, die dieser Mehrfach-Krise nicht gewachsen sind“, sagt Hantzsch. „Österreich ist Spitzenreiter, was die Zunahme der Unternehmensinsolvenzen in Westeuropa betrifft, dicht gefolgt von Großbritannien und Frankreich.“

Auf Frankreich entfielen mit 41.200 Fällen rund 30 Prozent aller Pleiten in Westeuropa. Gegen den Trend verlaufen die Insolvenzen in Italien. „In Italien sind die Insolvenzzahlen gesunken, weil es in Italien die Besonderheit gibt, dass viele Unternehmen durch Schließungen, aber ohne Insolvenz vom Markt verschwinden“, sagt Hantzsch. „Wir nennen das stille Heimgänge, die tauchen in der Insolvenzstatistik nicht auf.“ Indes ist in Osteuropa Ungarn mit 41.500 Fällen führend, das bedeutet fast eine Verdoppelung der Pleiten im Vergleich zum Jahr 2022.