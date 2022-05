IHS-Chef Neusser: Auswirkungen des Öl-Embargos nicht gravierend

Das bereits sechste EU-Sanktionspaket gegen Russland soll auch ein Ölembargo beinhalten. Zwar bezieht Österreich nur relativ wenig Öl aus Russland (knapp 8 Prozent der Ölimporte im vergangenen Jahr, Anm.), mit wirtschaftlichen Konsequenzen ist trotzdem zu rechnen.

Denn eine europaweite Verknappung von Rohöl und Treibstoffen wird voraussichtlich zu einem weiteren Anstieg der Preise führen. Die Inflation würde deswegen laut Berechnung des Wirtschaftsforschungsintitut (Wifo) um einen halben Prozentpunkt ansteigen, das Wirtschaftswachstum könnte um 0,3 Prozent niedriger ausfallen.

"Die Auswirkungen sind nicht so gravierend", sagte der interimistische Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Klaus Neusser, in einem ZIB2-Interview. Denn der Ölpreis sei etwa 2009 bereits höher gewesen. Am Weltmarkt werde durch das Embargo eine Umschichtung stattfinden, allerdings werde das Embargo Russland nach Einschätzung Neussers durchaus treffen. Denn das Land exportiere viel Öl über Pipelines und kann die Exportströme deswegen nicht einfach und schnell umleiten. Die Sanktionen seien jedenfalls "ein Signal, dass wir es ernst meinen" und dass sich Europa nicht auseinanderdividieren lasse.