Zwischenlösung gefunden: Ökonom Neusser wird Interims-Chef am IHS

Der an der TU Wien promovierte und an der Universität Wien habilitierte Ökonom Klaus Neusser lehrte und forschte als Ordinarius an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und, von 1994 bis zu seiner Emeritierung 2019, an der Universität Bern, Schweiz.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Makroökonomie und Ökonometrie, insbesondere ist er Experte für moderne Prognosemethoden. Der renommierte Ökonom verfügt über einen exzellenten wissenschaftlichen Record, Erfahrung im Einwerben von Projekten und er kennt das Institut sehr gut.