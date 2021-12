Wie die IBM-Abspaltung Kyndryl in Österreich wachsen will

Kerngeschäft von Kyndryl bleibe das Designen, Betreiben und Managen von „hochkomplexen IT-Systemen“ inklusive des Consultingteils. „Wachstumsbereiche sehen wir in der Modernisierung von Applikationen und Infrastruktur sowie in der Beratung und bei Cloud-Services“, sagt Kirschner und verweist auf Erfahrungen im Rechenzentrums-Bereich. „Wir betreiben lokal zwei Rechenzentren, daher können wir unsere Kunden auch von Österreich heraus servicieren“.

Lokale Umsatz- sowie Mitarbeiterzahlen nennt die Kyndryl-Chefin mit Verweis auf die Firmenpolitik nicht. In Wien wurden Anfang des Jahres 145 von 750 IBM-Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet. „Wir suchen laufend Mitarbeiter im Consultant- und Security-Bereich“, so Kirschner. Wichtig sei ihr auch, den Frauenanteil in der IT-Branche zu erhöhen: „Ich achte sehr darauf, dass ich Frauen in der IT vor den Vorhang hole.“