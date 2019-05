Ibiza-Video: Vermeintlicher Detektiv und Mittelsmann bestreitet Vorwürfe

Gestern, Mittwoch, hat der umstrittene Sicherheitsberater Sascha Wandl Österreichs Medienhäuser über seinen früheren Geschäftspartner Julian H., ausführlich informiert. Der 38-jährige Österreicher Julian H. steht im Verdacht, bei der Erstellung des Ibiza-Videos mit den Hauptdarstellern HC Strache und Johann Gudenus de facto Regie geführt zu haben.

Dazu muss man wissen, dass sich Wandl und Julian H. angeblich im Frühjahr 2016 im Streit getrennt haben. Julian H. soll am 26. Juni in einem Betriebsspionage-Prozess gegen Wandl als Zeuge aussagen. Beiden hatten schon früher Kontakt mit der Justiz.

Nun melde sich der vermeintlich untergetauchte Julian H. über eine Berliner Rechtsanwaltkanzlei bei deutschen Medienhäusern.

"Sehr geehrte Damen und Herren,

der in einigen Medien Julian H., in anderen Julian T. genannte vermeintliche IT-Fachmann, der bezichtigt wird, in Verbindung zu dem notorischen Video des großsprechenden und Straftaten andeutenden früheren Vizekanzlers der Republik Österreich Strache in zustehen, hat sich an mich gewandt und um Sicherung seiner persönlichkeitsrechtlichen Ansprüche gebeten", heißt es in dem Brief einer Berliner Anwältin, das dem KURIER vorliegt. "Meinem Mandanten ist in dieser Sache nichts vorzuwerfen. Er hat keinen Anlaß gegeben, seinen Anonyniitätsanspruch zu verletzen."

Und weiter heißt es: