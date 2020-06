Hürdenreiche Suche nach einem europäischen Mindestlohn

Und diese Praxis werde auch nicht angetastet, verspricht EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit. Der Sozialdemokrat aus Luxemburg beruhigt: „Wir werden unter keinen Umständen erzwingen, dass diese Länder ihre alten und gut etablierten Traditionen ändern müssen.“

Die Vorbereitungen in Richtung eines europäischen Mindestlohns sieht Schmit auch ein wesentliches Element der EU-Wiederaufbaustrategie nach der Coronakrise. "Einer von sechs Arbeitern in Europa ist im Niedriglohn-Sektor tätig", sagte er am Mittwoch, "und die Mehrheit von ihnen sind Frauen. Sie haben unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft am Leben gehalten, während alles andere stoppen musste. Und paradoxerweise werden sie von der Krise am härtesten getroffen."