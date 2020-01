Brüsseler Vorstoß für EU-weiten Mindestlohn

Sie gehört neben dem „Green deal“ für die europäische Wirtschaft zu den großen Vorhaben der neuen EU-Kommission: die Einführung eines europaweiten Mindestlohns. Gedacht ist dabei nicht an einen Einheitslohn für alle 28 (ab Februar dann nur noch 27) EU-Staaten. Vielmehr wird EU-Soziakommissar Nicolas Schmit heute vor dem EU-Parlament in Straßburg klarstellen:

„Ich will ein gesetzliches Instrument vorschlagen, das jedem Arbeitnehmer in unserer Union einen fairen Mindestlohn garantiert.“ Das könnte also ein Rahmen dafür sein, dass im jeweiligen EU-Staat die Lohnuntergrenze mindestens 60 Prozent des dortigen Durchschnittslohnes betragen muss.

Derzeit gibt es in 22 der 28 EU-Staaten gesetzliche Mindestlöhne – mit einer riesigen Bandbreite (siehe Grafik unten). So liegt er in Luxemburg mit über 2000 Euro pro Monat am höchsten. Im ärmsten EU-Staat Bulgarien beläuft er sich hingegen auf nur rund 270 Euro.