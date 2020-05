Hotels öffnen ab Pfingsten in Wellen: "Noch viel Luft nach oben"

Der Nachfragerückgang wird sich auch auf die Preise niederschlagen, ist sich ÖHV-Sprecher Martin Stanits sicher. Im Sommer ist das Geschäft auf 80 Millionen Nächtigungen ausgelegt. Dieses Angebot wird heuer bei weitem nicht ausgeschöpft. "In stark nachgefragten Regionen - an den Seen und in Thermenregionen - sowie in der Oberklasse werden sich die Hoteliers eine Spur leichter tun mit der Preisdurchsetzung", meinte der Branchensprecher. "Es gibt ein bisschen einen 'Run' auf wenige Hotels."

Für Ende Mai und Juni liegt die Auslastung in der Qualitätshotellerie einer Umfrage der Hoteliervereinigung zufolge im bundesweiten Schnitt jedenfalls bei nur 22 Prozent - gegenüber 44,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. "Das ist eine Halbierung", so Stanits. Im Juli und im August, betrage sie aus heutiger Sicht jeweils nur knapp 33 Prozent gegenüber 68 bzw. 74 Prozent im Vorjahr, also wieder ein Rückgang von mehr als 50 Prozent. "Das kann sich noch ändern - je nach Änderungen bei den Möglichkeiten bei der Anreise", so Stanits mit Blick auf die Öffnung von Airports und Grenzen.