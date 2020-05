Homeoffice: Schweizer Arbeitgeber müssen Teil der Miete zahlen

Folgewirkung

Laut Schweizer Arbeitsrechtlern könnte das Urteil weitreichende Folgen haben. Besonders jetzt während der Corona-Krise seien viele Beschäftigte von ihren Arbeitgebern aufgefordert worden, von zu Hause aus zu arbeiten, so Thomas Geiser, Professor für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen, in der Sonntagszeitung. Angestellte hätten jedenfalls Anspruch auf Entschädigung, wenn sie unfreiwillige Homeoffice machten. Wer dies auf eigenen Wunsch tue, habe dies jedoch nicht.

Allgemein verpflichte das Gesetz die Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern alle zur Ausführung der Arbeit entstehenden Auslangen zu ersetzen. Darunter falle neben Laptops oder Drucker eben auch der Arbeitsplatz selbst. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber auch für den Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter verantwortlich. Deshalb dürfte auch der ergonomische Bürostuhl zukünftig vom Arbeitgeber bezahlt werden müssen.