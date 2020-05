Hohe Verbindlichkeiten der Stadt Wien im Schweizer Franken

Das Finanzdesaster in Salzburg hat wieder einmal den Fokus auf die Spekulationsgeschäfte in Ländern und Gemeinden gelegt. In der Bundeshauptstadt Wien erkannte die SPÖ in Fremdwährungskrediten eine brauchbare Finanzierungsform. Der Schweizer Franken hat es wie vielen privaten Häusl­bauern auch den Wiener Beamten angetan.

Laut Finanzstadträtin Renate Brauner wurden schon in den 1980er-Jahren Frankenkredite bei der Bundesfinanzierungsagentur ( ÖBFA) aufgenommen. Derzeit sind 38 Prozent oder 1,65 Milliarden Euro aller Gesamtverbindlichkeiten in Schweizer Franken. Da der Euro zum Franken in den vergangenen Jahren stark an Wert verlor, gibt es auch in Wien Verluste. Allerdings müssen Gemeinden Wertberichtigungen in ihrer Rechnungslegung nicht berücksichtigen. Wäre die Gemeinde Wien eine Firma, müsste sie 300 Millionen Euro abschreiben. „Die Verluste werden aber nicht realisiert“, sagt Brauner. Da es im Gegensatz zu privaten Gläubigern keinen festgesetzten Zeitpunkt zur Rückzahlung gibt, hofft sie darauf, dass sich der Euro zum Franken wieder erholt. In den vergangenen zehn Jahren hätte der Zinsvorteil (im Vergleich zum Euro) rund 220 Mio. Euro betragen.

Mit Derivaten, die die Stadt Wien nicht besitze, könnten Fremdwährungskredite nicht verglichen werden. Dennoch entschloss sich Brauner im Vorjahr dazu, keine neuen Darlehen dieser Art aufzunehmen. Privaten ist dies inzwischen verboten.