Angesichts der hohen Preise für Strom und Gas herrscht eine hohe Nachfrage nach wassersparenden Duschköpfen. Zwei Modelle, die nur 6 Liter Wasser pro Minute verbrauchen, sind in mehreren Onlineshops ausverkauft. Baumärkte und Hersteller bestätigen auf APA-Anfrage die hohe Nachfrage der Kunden. Wassersparenden Duschköpfe verbrauchen nur rund die Hälfte der Wassermenge, es muss daher nur halb so viel Wasser erhitzt werden, was Energie und mehrere hundert Euro im Jahr spart.

Zwei Produkte, die das Wasserverbrauch beim Duschen auf 6 Liter senken - "hansgrohe Crometta Green" und "BUBBLE-RAIN espresso" - sind online für die nächsten ein bis zwei Monate nicht verfügbar, wie es in den Webshops heißt. Auch die Baumarktketten Obi, Hornbach und Bauhaus haben die 6-Liter-Variante nicht mehr im Sortiment.

Die Baumarktkette Bauhaus erklärte auf APA-Anfrage, gegenüber dem Vorjahr eine gestiegene Nachfrage nach wassersparenden Sanitärutensilien zu verzeichnen. Der Anstieg lasse sich vor allem auf die aktuelle Lage und den Wunsch der Kunden zurückführen, bestehende Einsparpotenziale im eigenen Haushalt noch besser auszuschöpfen und sich auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten, so das Unternehmen.