Höhere Schäden in der Landwirtschaft durch Klimawandel

Erweitern will Weinberger die Dürre-Versicherbarkeit, die derzeit auf bestimmte Kulturen eingeschränkt ist. Derzeit seien nicht alle Eiweißpflanzen und nicht alle Getreidearten versicherbar.

Die Folgen des Klimawandels seien keine regionale Problematik, betonte die gelernte Juristin Höpke, die seit 2014 dem Vorstand der Münchener Rück angehört. Das, was beispielsweise Farmer in Nordamerika erleben, sei nicht entkoppelt von dem, was in Deutschland, Österreich oder Europa insgesamt zu sehen sei. Große Schäden durch Hitze, verbunden mit zu wenig oder zu viel Feuchtigkeit, würden zunehmen. Auch die europaweiten Dürrejahre 2003/2015/2018 könne man in einem Zusammenhang sehen.