Hagelschäden erreichen heuer einen Rekordwert

Die Spuren des Starkregens sind in Hallein noch sichtbar. Bei vielen Gebäuden sind Türen und Fenster geöffnet, zum Durchlüften. Aus vielen Stiegenhäusern dröhnen die Geräusche der Trockenmaschinen, an den Fassaden und in den Wiesen sind die Schlammrückstände noch sichtbar. Und trotzdem: In Hallein herrscht weiter Aufbruchstimmung nach der großen Sturzflut. Auf Plakaten steht „Hallein hält zusammen“. Die Cafés und Gastgärten am Bayrhamerplatz sind gut gefüllt. Um die Ecke, am Florianiplatz, scheint der Alltag wieder zurückgekehrt zu sein.

Zerstörte Geschäfte

Genau dort, wo die Wassermassen an jenem Samstagabend des 17. Juli Autos gegen den örtlichen Brunnen drückten und Inneneinrichtungen aus Geschäftslokalen spülten. Die Videos davon gingen um die Welt.

Genau dort steht auch Evelyn Moltinger vor ihrem Stoff-Geschäft „Fadenkunst“. „Die Ware blieb zum Glück verschont, aber das Geschäft wurde völlig zerstört“, erinnert sie sich. „Das“, so sagt sie, „haben wir nicht kommen sehen. Alles war auf die Salzach fixiert.“ Aber: „Ende September wollen wir wieder aufsperren“, bleibt sie zuversichtlich, versucht den Umsatz mit ihrem Onlineshop zu überbrücken. Und wartet wie gut 400 weitere Betroffene auf Geld aus dem Katastrophenfonds oder der Versicherung.

Langes Warten auf ein Dach

„Bevor das Dach nicht dicht ist, brauchen wir drinnen sowieso nicht anfangen“, erzählt Ewald Zeilinger am Freitag in Allensteig in Niederösterreich. Am 24. Juni wurde sein Haus in Allentsteig (Bezirk Zwettl) bei einem Hagelunwetter zerstört. Die Gemeinde wurde daraufhin – ebenso wie Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) – zum Katastrophengebiet erklärt, nachdem Ausläufer des Tornados in Tschechien auch hier durch teils tennisballgroße Hagelgeschosse schwere Schäden angerichtet haben.