Durch die Hintertür zu billigeren Strom- und Gastarifen

Dazu muss ein Musterbrief an den entsprechenden Energielieferanten geschickt werden, manche verlangen auch eine Akontozahlung oder eine Kaution. Wie hoch der jeweilige Grundversorgungstarif ist, muss von den Unternehmen ausgeschildert werden – da es sich um keinen regulären Neukundenvertrag handelt, scheinen die Preise aber beispielsweise nicht in den gängigen Vergleichsrechnern auf.

Ein Sozialtarif im eigentlichen Sinn ist es aber nicht. "Soziale Bedürftigkeit oder fehlgeschlagene Versuche bei der Lieferantensuche sind keine gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung auf die Grundversorgung", erklärt die Regulierungsbehörde E-Control auf Anfrage des KURIER.

"Selbstorganisierte Gewinnabschöpfung"

War der eigentliche Gedanke also, Menschen in Problemlagen die Energieversorgung zu garantieren, kann der Anspruch jetzt also auch dazu genutzt werden, einen günstigen Tarif zu bekommen. Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein (VSV) bezeichnet das Vorgehen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sogar als "selbstorganisierte Gewinnabschöpfung".