Hier sollen sich Roboter und Maschine die Hand geben

Kampf um Arbeitskräfte

1.000 neue Arbeitsplätze sind vorgesehen. Theis: „Wir haben derzeit viele offene Stellen. Das müssen wir ganz klar zugeben. Die Besetzung wird also stufenweise erfolgen. Der Plan ist es, bis zum Ende des nächsten Jahres diese 1.000 Mitarbeiter an Bord zu haben.“ Ebenso will B&R mit attraktiven Angeboten wie Kindergarten und Fitnessstudio bei den zukünftigen Mitarbeitern punkten. Automatisierungstechnologien und künstliche Intelligenz sollen am neuen Campus erforscht, erprobt und erlernt werden können. Dazu sollen jedes Jahr bis zu 4.000 Menschen – Kunden, Mitarbeiter aber auch Studierende – am Campus ein und aus gehen.

Konkrete Gespräche laufen derzeit etwa mit der FH Salzburg, der FH Vöcklabruck und der Johannes Kepler Universität Linz. „Es ist realistisch, dass ab Mitte des nächsten Jahres Studierende hier sein werden. Wir brauchen diese Verbindungen mitunter, um neue Mitarbeiter rekrutieren zu können. Aber wir wollen auch einige Entwicklungen an die Hochschulen auslagern“, so Theis.