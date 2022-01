Arbeitswelt 2030: Das sind die Jobs mit Zukunft

Zusammen mit einer Gehaltsdatenbank hat die Strategieberatung 35 Stellenprofile identifiziert, die 2030 besonders gefragt sein werden und eine hohe Bezahlung versprechen. Die bestbezahlte Stelle auf der Liste ist die einer Technischen Leitung, gefolgt von Internisten, Dermatologen und Hausärzten.

Die größten Personallücken sieht die Studie in mathematischen Berufen (Datenanalysten), der IT (Softwareentwicklung, Künstliche Intelligenz) und dem Ingenieurwesen. Die Stelle mit dem größten Einkommenszuwachs ist die des Cyber Security Analyst. Bis Ende des Jahrzehnts verdienen diese Fachkräfte 35 Prozent mehr als heute.

Green Jobs als Chance

Auch in Österreich werden Arbeitskräfte fehlen. Die von Statistik Austria veröffentlichte Bevölkerungsprognose geht zwar von einem Bevölkerungswachstum von 3,4 Prozent bis zum Jahr 2030 aus. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) geht in diesem Zeitraum jedoch um 2,4 Prozent (140.000) zurück. Grund: Die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge gehen in den nächsten Jahren in Pension.

Eine Expertin des AMS bestätigt: „Insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen (Pflegekräfte und Ärzte), in technischen Berufen, im Bereich der Datensicherheit und im Tourismus werden in Österreich qualifizierte Arbeitnehmer stark gesucht werden. Klimapolitische Maßnahmen und Investitionen in erneuerbare Energien (Schlagwort Green Jobs und Green Economy) werden eine erhöhte Nachfrage an Arbeitskräften im hochqualifizierten Bereich bringen.“

Lebenslanges Lernen

Weiterbildung wird an Bedeutung gewinnen. „Die Geschwindigkeit der Veränderung hat zugenommen. Weitere revolutionäre Technologien werden kommen“, so Philipp Kolo. „Die Menschen müssen sich künftig querqualifizieren, um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein.“