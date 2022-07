Miele geht raus in den Garten und wirft den Grill an

Weitere Produkte

Rund um das Thema Ernährung, Gesundheit und Garten sollen – in Kooperation mit Start-ups – weitere Produkte folgen. Als Beispiel nennt Kollett den „Plantcube“, eine Art Gewächshaus für Kräuter und Salate, von der Firma Agrilution.

Bürmoos ist eines von 15 Miele-Werken, davon 14 in Europa. Acht Millionen Euro investierte das Familienunternehmen aus Gütersloh hier in den vergangenen Jahren in eine Neuausrichtung – vor allem in mehr Automatisierung. 2017 wurden die Produktion von Sterilisationsgeräten und Containerwaschanlagen nach Italien verlagert und 80 Jobs abgebaut. Heute beschäftigt Miele in Bürmoos 220 Mitarbeiter. Für weitere Aufträge gebe es noch Kapazitäten, sagt Hendrik Wermers.