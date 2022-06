Die beliebtesten Marken der Österreicher

Corona und Kritik an der Regierung hin oder her - die in Österreich beliebteste Marke bleibt "Österreich". Auf den Plätzen zwei bis vier liegen, ebenfalls unverändert zum Vorjahr, Google, Rotes Kreuz und Wikipedia. Es ist allerdings nicht die ganze Liste so stabil. Die ÖBB kletterten um 10 Plätze auf Rang 26. Die Austrian Airlines verbesserten sich um 188 Plätze, schafften es aber nicht unter die top-100.