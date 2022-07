Wagner hat Großes vor. Gerade wurde die zweite Finanzierungsrunde bei Lionsbot abgeschlossen und 200 Geräte an das Bildungsministerium in Singapur verleast. Gefertigt werden die Reinigungsroboter, die es in unterschiedlichen Größen und Modellen gibt, derzeit in Singapur. Die Europa-Zentrale soll bald im niederländischen Weiden entstehen, auch in Wien ist eine Niederlassung geplant. „Die Entwicklung hat gerade erst begonnen. In einigen Jahren werden die Roboter wie selbstverständlich zur Reinigung dazugehören“, sagt Wagner zum KURIER.

Große ebene Flächen

Wertvolle Dienste leistet Franzi bzw. Franziska überall dort, wo es große ebene Flächen zum Reinigen gibt: Shoppingcenter, Warenhäuser, Flughäfen oder Logistikparks. Reiwag setzt die Roboter derzeit etwa in der Millenniumcity in Wien ein. „Wir denken daran, sie auch in der Nacht zu nutzen“, sagt Wagner. Eine europaweite Handelskette wie Spar könnte gleich Tausende dieser Putzroboter ordern, hofft der Reiwag-Chef auf glänzende Geschäfte. Ein Gerät kostet zwischen 40.000 und 60.000 Euro und könne notfalls auch händisch wie eine Reinigungsmaschine betrieben werden. Der Wasserverbrauch sei mit 10 Liter in 10 Stunden sehr gering. Mitbewerber gebe es in dem gewerblichen Spezialsegment nur zwei – einen aus China und einen aus Kanada.