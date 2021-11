Wie der Umstieg auf Tagreinigung gelingen kann

Wien, Oslo, Berlin: Alternativen sind möglich

Eine Alternative zu diesen in mehrfacher Hinsicht problematischen Arbeitszeiten ist Tagreinigung. Die Reinigung zu den Büro- und Geschäftszeiten ist in den letzten Jahrzehnten unüblich geworden und Tagreinigung erscheint auf den ersten Blick oft schwer umsetzbar. Inzwischen gibt es aber eine ganze Reihe an Beispielen guter Praxis, die zeigen, wie die Umstellung auf Tagreinigung gelingen kann, auch wenn Herausforderungen damit verbunden sind.

So haben etwa in Wien bereits die meisten Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice auf Tagreinigung umgestellt und machen damit gute Erfahrungen. In Berlin wurde kürzlich ein Projekt abgeschlossen, in dessen Rahmen Tagesreinigung in Berliner Schulen eingeführt wurde (ArbeitGestalten 2021). Zwei Dinge stellten sich bei der Umstellung auf Tagesreinigung als besonders wichtig heraus: gute Kommunikation und die Einbeziehung aller Betroffenen.

Ein Forschungsprojekt an der Wirtschaftsuniversität Wien beleuchtet im Vergleich zu Österreich die Situation in Norwegen. Dort wurden die Arbeitszeiten in der Reinigungsbranche erfolgreich auf Tagesarbeitszeit umgestellt. Entscheidend war dabei, dass nicht nur die Arbeitgebenden- und Arbeitnehmendenorganisationen sich gemeinsam für das Thema engagierten, sondern dass sie – mit Kampagnen und Arbeitskreisen – aktiv auch die Kundenunternehmen einbezogen. Wichtig war außerdem, dass der öffentliche Sektor mit gutem Beispiel voranging.