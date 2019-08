Dussmann testet Putzroboter - und sucht Hunderte Mitarbeiter

Eine vielversprechende Einsatzmöglichkeit gebe es auch in Krankenhäusern, wo Service-Roboter etwa in OP-Sälen selbstständig Desinfektionen durchführen können und so den Spitalsbetrieb nicht unnötig stören. Die Digitalisierung ermöglicht ferner völlig neue Arbeitsaufträge: „Statt fünfmal in der Woche kann ein Büro auch je nach Frequenz gereinigt werden“, nennt Edelmayer ein Beispiel. Wenn ein Mitarbeiter auf Urlaub ist, müsse sein Büro ja nicht gereinigt werden, nach vielen Kundenbesuchen dafür umso mehr. Getrieben werde die Entwicklung durch „smarte“ Neubauten, während in Altbauten die Umrüstung zu teuer sei.

Auch wenn intelligente Maschinen immer mehr Reinigungsarbeit übernehmen, ganz ohne Menschen werde es auch in Zukunft nicht gehen, ist der Dussmann-Chef überzeugt. „Wir werden immer ein People-Business, also eine personalintensive Branche bleiben.“ Bei Weitem nicht alles, was technisch möglich sei, werde von den Menschen auch gewollt. Als Beispiel nennt er die Essensausgabe in Kantinen, die in Japan vermehrt von Robotern erledigt wird. „Bei uns will man lieber persönliche Wünsche äußern können.“

8400 Beschäftigte

Derzeit arbeitet jeder Zweite der 8.400 Beschäftigten bei Dussmann Österreich in der Reinigung. Im Vorjahr zog das Unternehmen einen Großauftrag der Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) an Land, der rund 1.300 Objekte (Werkstätten, Büros, Schlafstellen) umfasst.

Für den Auftrag müssten 500 bis 600 zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen werden, berichtet Edelmayer. Ein Teil davon werde vom vorherigen Auftragnehmer übernommen, Probleme bei der Personalsuche gebe es kaum. Generell sei die Fluktuation in der Reinigungsbranche hoch. „Viele machen den Job nur vorübergehend, meist auf Teilzeitbasis“, so Edelmayer. Für mehr Vollzeitstellen bräuchte es mehr Tagesreinigung, was aber von den Kunden nicht gewollt werde. „ Reinigung ist unsexy und daher in der Berufshierarchie ganz unten. Aber ohne uns geht es einfach nicht“, ist Edelmayer überzeugt.