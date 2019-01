Heftige Millionenpleite einer Haustechnik-Firma - 165 Jobs wackeln

Die Spatzen hatten es schon vor Weihnachten von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es fix. Über die a.zoppoth haustechnik gmbh mit Sitz in Gundersheim im Kärntner Gailtal und Standorten in Wien, Villach und Klagenfurt wurde heute, Donnerstag, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Verband Creditreform dem KURIER. 165 Mitarbeiter und 290 Gläubiger sind betroffen.

Das Unternehmen beschäftigt sich mitr Haustechnik, Fassadenbau und Spenglerei sowie Service und Wartung. Die Insolvenzursachen liegen in Kalkulationsfehlern bei Großaufträgen, Forderungsausfällen und einer ungünstigen Auftragslage in Kärnten.

Schulden und Vermögen

Die Verbindlichkeiten werden mit 10,03 Millionen Euro beziffert, davon entfallen 3,7 Millionen Euro auf Lieferanten, 3,65 Millionen Euro auf die Hausbank und 2,57 Millionen Euro auf die Dienstnehmer. Die Hausbank hat ihrer Forderungen durch Höchstpfandrechte auf zwei Betriebsliegenschaften in höhe von jeweils bis zu 7,5 Millionen Euro besichern lassen. Zugleich sind die offenen Forderungen an die Bank zediert und die beiden Gesellschafter, Erna Gratzer und Franz Zoppoth, haben persönliche Haftungen übernommen.

Die Fortführung des Unternehmens ist derzeit durch laufende Einnahmen gewährleistet. Ein Sanierungsplanantrag wurde bereits eingebracht.