Millionenpleite eines Vereins für Asylbetreuung: 289 Jobs wackeln

Über den Verein menschen.leben (ZVR-Zahl 62323375) ist laut Gläubigerschutzverband AKV ein Konkursverfahren am Landesgericht Wiener Neustadt beantragt worden. "Der Verein unterstützt seit dem Jahr 2006 Asylwerber, Migranten, Jugendliche und Kinder mit verschiedenen Projekten und Maßnahmen in den Bereichen Flüchtlingsbetreuung, Integration, Jugendarbeit und Kindergärten", heißt es dazu vom AKV. "Der Verein hat zu diesem Zweck 83 Bestandobjekte angemietet, die zum Teil jedoch bereits gekündigt wurden." 289 Mitarbeiter sind betroffen, ihre Gehälter wurden bis inklusive November 2018 bezahlt. Der Verein menschen.leben residiert in der Theresiengasse in Baden.

"Die Insolvenzursache liegt darin, dass vorzeitig geschlossene Projekte aufgrund einzuhaltender Kündigungsfristen nach wie vor laufende Kosten verursachen", heißt es on Creditreform.

Hohe Schulden

Die Schulden werden mit rund 1,8 Millionen Euro beziffert und setzen sich aus aus Kreditforderungen, Verbindlichkeiten gegenüber Vermietern und Lieferanten sowie fällig gewordenen Steuern zusammen.

Den Aktiva beziffert Creditreform mit rund 400.000 Euro. "Die Weiterführung einiger Projekte wäre möglich, daher ist eine Sanierung nicht gänzlich ausgeschlossen", heißt von Creditreform weiter.