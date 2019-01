Saftige Pleite eines namhaften Jagdguts

Das Einzelunternehmen beschäftigt sich mit Forst- und Landwirtschaft und einer Jagd. "In der Landwirtschaft sind 82 Angus-Rinder und 110 Schweine vorhanden", teilte das Unternehmen dem Gericht mit. Im Bereich Jagd werden Jagd-Kunden professionell betreut, Abschüsse angeboten und das Wildbret verwertet. Das Betrieb verfügt über eigene und gepachtete Flächen, es besteht auch eine sogenannte Eigenjagd. Die Wildprodukte (Fleisch, Wurst) werden seit dem Vorjahr in einem Laden in Waidhofen an der Ybbs verkauft.

Mit dem Ausscheiden von Michael Schmidtkunz im Jahr 2014 aus dem Betrieb soll es laut Firmenangaben zu einem Umsatzrückgang gekommen sein, der durch die Neuaufnahme eines Führungsmitarbeiters nicht gestoppt wewrden konnte. Im Herbst 2017 trat Herr Schmidtkunz wieder ins Unternehmen ein und nahm umgehend Restrukturierungsmaßnahmen vor; beim Personal wurde gekürzt und die Strukturen wurden angepasst. Dazu kam die Eröffnung des Verkaufsladen in Waidhofen.

"Der laufende Betrieb wurde durch Darlehen der Schmidkunz' schen Familienstiftung gestützt", wurde dem Gericht von der renommierten Sanierungsanwältin Christine Riess, die das Einzelunternehmen rechtsfreundlich vertritt, mitgeteilt. Auch ein Wechsel der Hausbank wurde vorgenommen. Trotz aller Mühen konnte die notwendige Liquidität für den Betrieb nicht mehr sichergestellt werden.

Schulden und Vermögen

Die Verbindlichkeiten werden laut AKV und Creditreform mit rund 634.000 Euro beziffert, davon entfallen 249.000 Euro auf Banken und 385.000 Euro auf Lieferanten. Das Vermögen besteht vor allem aus Liegenschaften, Gebäuden, Maschinen und Geräten sowie den Lebendtieren.

Die Zukunft

Das Unternehmen soll fortgeführt und mit Hilfe von dritte Seite saniert werden. Die Hauptgläubigerin, die Schmidkunz' sche Familienstiftung, wird für ihre Forderungen eine Rückstehungserklärung abgeben; auch von der Hausbank wird eine solche Erklärung erwartet. Die Kosten für die Verfahrungseröffnung sind gedeckt, ebenso können durch die Jagderlöse weitere Geldmittel aufgebracht werden. Die Futtermittel für die Tiere sind vorhanden.