Saftiger Konkurs eines Bäckerei-Betriebes

„Die Geschäftsentwicklung stellte sich leider auch in weiterer Folge nicht so positiv wie erwartet dar“, heißt es im Konkursantrag. „Zwar konnte mit eine Lebensmittelshandelskette ein großer Auftraggeber gewonnen werden, mit welchem rund 38 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt wurden. Der übrige Umsatz verteilte sich auf zwei Filialgeschäfte in Braunau und auf die Belieferung der umliegenden Märkte.

„Um dieses Geschäftsvolumen bedienen zu können, werden aktuell 28 Mitarbeiter beschäftigt, welche auch den größten Ausgabenposten darstellten“, heißt es weiter. „Zuletzt zeigte sich jedoch immer mehr, dass die Umsätze die laufenden Personalkosten nicht abdecken können. Zudem besteht das Risiko, dass der Umsatz mit der Handelskette jederzeit wegfallen kann, da hier keine langfristige vertragliche Bindung gegeben ist.“

Im Herbst dieses Jahres soll die Hausbank angekündigt haben, dass keine weiteren Kredite gewährt werden und folglich Zahlungen nicht mehr durchgeführt werden können. Der Geschäftsführer musste die Reißleine ziehen.