Heftige Kritik an Schnitzel mit Beilage um 2,50 Euro

"Mehrwertsteuervorteil"

Bei dem Fleisch für das Aktionsschnitzel handelt es sich um Huhn und Schwein aus Österreich, sagte XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger dem Ö1-Mittagsjournal. "Da kann man guten Gewissens bei uns in die Restaurants gehen und bekommt da wirklich ordentliche Qualität zu einem klar sehr günstigen und manchmal nicht nachvollziehbaren Preis", sagte er. "Sie müssen immer eine Gesamtbetrachtung anstellen, weil die Leute dann ja auch Getränke konsumieren. Also in Summe rechnet es sich, sonst würden wir es nicht machen und vor allem, da geht es ja auch immer ein bisschen um Kundenbindung." Außerdem sei die Mehrwertsteuer gesenkt worden "und diesen Mehrwertsteuervorteil geben wir jetzt dann einmal in den nächsten Tagen einfach einmal so an unsere Kunden weiter", verteidigte der Unternehmenssprecher die Aktion.