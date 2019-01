Warum billiges Fleisch am Ende teuer kommt

In Österreich ist der durchschnittliche Verbrauch seit 1995 von 65,4 auf zuletzt 63,4 Kilo gesunken, sagen die Marktforscher der RollAma. Am häufigsten essen die Österreicher Schweinefleisch. Alles sechs Sekunden wird in Österreich ein Schwein geschlachtet und gegessen. Dazu kommen umgerechnet 2,5 Millionen Schweineäquivalente, die in Form von Wurst- und Fleischwaren importiert und exportiert werden. Klingt nach einem Riesengeschäft, ist es aber nicht, sagt Johann Schlederer, Chef der Schweinbörse. 2018 hätten Schlachthöfe 160 Euro pro Tier bezahlt – der Bauer bräuchte aber 175 bis 180 Euro um kostendeckend arbeiten zu können. Die Folge: Höfe sperren zu. Beim EU-Beitritt gab es landesweit noch 115.000 Halter, jetzt sind es 24.000. Im Schnitt halten sie 145 Tiere und damit zehn Mal weniger als ihre Konkurrenten in Deutschland. Schlederer: „Wir sind nicht konkurrenzfähig, der Strukturwandel wird weiter gehen.“ Dem Konsumenten sei es „an der Kassa definitiv wurscht, woher das Fleisch kommt“. In den Einkaufswagen komme, was billig ist und damit zu 90 Prozent Ware ohne Bio- oder Tierwohl-Siegel. Schlederer: „Das ist die Realität. Daran ändert sich nichts.“