Warum diese Woche Kühe und Traktoren auf Berlin-Woche waren

Kevin Dahlke präsentiert auf der Grünen Woche eine Neuheit, die erst im September auf den Markt kommt. Einen „Cow Body Scan“, also eine Vermessung der Kuh via Infrarotkamera. „Sie misst die Höhe des Tieres, ob sich ihr Gangbild verändert, ob sie zu fett oder zu abgemagert ist.“ Ab Betriebsgrößen von 500 und mehr Tieren sei so ein Herdenmanagement sinnvoll, weil sich der Bauer ja unmöglich selbst um die Tiere kümmern kann. Dahlke: „Wir haben schon Anfragen aus den USA, Russland und Kanada.“

Auch wie der moderne Melkroboter ausschaut, kann sich der interessierte Städter – der bei der Grünen Woche gerne seine Krachlederne ausführt – erklären lassen. Die Tiere werden per Chip erkannt, die Zitzen per Laser vermessen, ein Abfall der Milchleistung sofort registriert. Es gibt automatische Kuhstallreiniger, die über den Spaltenböden fegen, während der Bauer die Leistung seiner Tiere am Tablet checkt. So einfach schaut das Bauernleben in Imagevideos aus.