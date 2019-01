Auch im Bio-Paradies ist nicht alles rosig

2.) „Regionalität ist das neue Bio“: Wir, die Europäer möchten am liebsten die eigenen Märkte umzäunen, doch unsere Lebensmittel sollen – bitteschön – am internationalen Markt erfolgreich sein. Beispiel Afrika: Der Export von überschüssigem Billigfleisch aus der EU hat über Jahre hinweg die Lebensgrundlagen lokaler Bauern zerstört. Gleichzeitig ist die EU weltweit größter Geldgeber für Entwicklungshilfe. Ein Handel auf Augenhöhe wäre besser – übrigens für Afrika und Europa. Ja, der Transport verschlechtert den ökologischen Fußabdruck afrikanischer Trauben im heimischen Supermarkt – doch ihr Kauf hat auch positive Wirkung: Weil es Wirtschaftswachstum in Regionen erzeugt, aus denen man jetzt noch wegen der tristen wirtschaftlichen Lage (und der korrupten, lokalen Politik) nach Europa flieht.

3.) „Small is beautiful“: Die Globalisierungs- und Technikskeptiker im „satten“ Westen werden mehr. Doch sie übersehen, dass effizientere Produktion und Freihandel Hunger und Armut weltweit drastisch reduziert haben. Den internationalen Trend zu riesigen Monokulturen und immer monströseren Zuchttieren darf man dennoch skeptisch betrachten. Aber „small ist beautiful“ bedeutet nicht automatisch schonenderen Umgang mit Erde und Tier sowie bessere Produkte. Übrigens haben wir Konsumenten es letztlich selbst in der Hand, wie und was produziert wird. Eine Frage des Geldes ist das meist nicht: Der Anteil der Lebensmittelausgaben am österreichischen Haushalt beträgt kaum noch 12 Prozent. Sparen könnten wir beim Fleischkonsum: Weniger Fleisch nutzt der eigenen Gesundheit und der Umwelt. Neumodisch das Essen (und unsere Befindlichkeiten) zur Ersatzreligion hochstilisieren müssen wir hingegen nicht. Noch dazu, wo wir in Wirklichkeit gar nicht so supermoralisch sind, wie wir uns gerne sehen.