Hauptmieten im Zeitraum 2017 bis 2021 um 8,5 Prozent gestiegen

Unterschiede zwischen neuen und alten VertrĂ€gen gibt es in allen Segementen, "jedoch zeigen die Mietpreise fĂŒr private Mietwohnungen deutlich grĂ¶ĂŸere Unterschiede nach der bisherigen Wohndauer als jene fĂŒr Genossenschafts- und Gemeindewohnungen", so die Statistik Austria am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Im privaten Sektor lag der Quadratmeterpreis bei Neuvermietungen bei 11,1 Euro pro Quadratmeter.

Mieten inklusive Betriebskosten in Salzburg am höchsten

Regional betrachtet waren die durchschnittlichen Mieten inklusive Betriebskosten in Salzburg mit 10,1 Euro pro Quadratmeter am höchsten. Dahinter folgten Vorarlberg (9,8 Euro/m2), Tirol (9,3 Euro) und Wien mit 8,7 Euro. Die geringsten Mietkosten gab es im Burgenland (6,3 Euro) und KÀrnten (6,4 Euro).