Vor 20 Jahren wurde im Erdgescho├č des Wohnhauses von einer Eigent├╝merin eine Rampe errichtet, da sie im Rollstuhl sa├č. Die damalige Hausverwaltung hat den Schl├╝ssel f├╝r den Zugang zur Rampe an andere Eigent├╝mer vergeben. Heute ist diese T├╝re und damit das ganze Haus st├Ąndig offen zug├Ąnglich. Die aktuelle Hausverwaltung will diesbez├╝glich nichts unternehmen. Was k├Ânnen die Eigent├╝mer tun?

Elke Hanel-Torsch, Mietervereinigung: An sich sollten die Sonderberechtigten die Kosten f├╝r Reparaturen tragen, da die Einrichtung in deren ausschlie├člichem Verf├╝gungsbereich liegt. Sollte die Rampe aber allgemein zug├Ąnglich sein, k├Ânnte sie als allgemeiner Teil betrachtet werden, sodass Reparaturen auf Kosten der R├╝cklage vorzunehmen sind. Dem Aush├Ąngen des Selbstschlie├čers k├Ânnte man unter Umst├Ąnden damit begegnen, dass ein Modell verbaut wird, das diese M├Âglichkeit nicht bietet. Die Kosten f├╝r die Umr├╝stung werden allerdings aus der R├╝cklage zu bestreiten sein. Die Vereinbarung ├╝ber die Errichtung einer Rampe auf einem allgemeinen Teil, der als Zugang dient, m├╝sste n├Ąher betrachtet werden. Sofern es sich um einen Bereich handelt, der als Zugang mehreren Wohnungen dient, ist fraglich, ob dar├╝ber ├╝berhaupt eine Vereinbarung g├╝ltig getroffen werden konnte. Das Wohnungseigentumsgesetz 2002 sieht keine M├Âglichkeit vor, eine Vereinbarung einer Sondernutzung durch das Gericht in der Form abzu├Ąndern, dass der Bereich allen Eigent├╝mern zu gleichen Teilen wieder zukommt. Anzudenken w├Ąre eine ├änderung durch eine neue Vereinbarung mit allen Eigent├╝mern.

In dem Haus, in dem ich eine Mietwohnung bewohne, brennt seit Anfang Februar 2022 permanent das sogenannte Drei-Minuten-Licht. Obwohl ich die Hausverwaltung dar├╝ber informiert habe, brennt weiterhin das Licht 24 Stunden am Tag. Auch dort, wo es durch zwei Fenster am Flur Tageslicht gibt. Fr├╝her war die Beleuchtung da getrennt schaltbar. Was kann ich gegen diesen wenig energieeffizienten Zustand tun?

Gerade bei den immer h├Âher steigenden Energiekosten sollten alle darauf achten, sorgsam mit Energie umzugehen. Wenn die Hausverwaltung nicht reagiert, haben Sie folgende M├Âglichkeiten: Sollte das Mietrechtsgesetz anwendbar sein, so k├Ânnen Sie einen Antrag auf Durchf├╝hrung notwendiger Erhaltungsarbeiten bei der Schlichtungsstelle/dem zust├Ąndigen Bezirksgericht einbringen. Sollte es nicht anwendbar sein, dann kann unter Umst├Ąnden eine Klage eingereicht werden. In beiden F├Ąllen besteht zus├Ątzlich ein Schadenersatzanspruch. Ein solches Verfahren wird aber oft aufgrund der geringen Betr├Ąge und dem bestehenden Kostenrisiko nicht gef├╝hrt.

Ich habe eine Eigentumswohnung gekauft, meine Tochter hat 14 Jahre darin gelebt. Wenn ich ihr die Wohnung schenke und sie diese verkaufen will, m├╝ssen wir die Immobilienertragsteuer bezahlen?

Wenn Sie die Wohnung ihrer Tochter schenken, so f├Ąllt allein aufgrund der Schenkung keine Immobilienertragsteuer an. Zu zahlen w├Ąre jedoch die Grunderwerbssteuer. Wenn die Tochter die Wohnung in weiterer Folge verkaufen m├Âchte, gelten die gleichen Regeln, als wenn sie das Objekt schon immer besessen h├Ątte. Die Hauptwohnsitzbefreiung und damit Steuerfreiheit kommt dann zur Anwendung, wenn es sich um den Hauptwohnsitz des Steuerpflichtigen handelt und er entweder vom Zeitpunkt der Anschaffung bis zur Ver├Ąu├čerung durchgehend f├╝r mindestens zwei Jahre in der Wohnung gewohnt hat, oder innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Ver├Ąu├čerung mindestens f├╝nf Jahre durchgehend in der Wohnung gewohnt hat. Wenn diese Voraussetzungen zutreffen, dann f├Ąllt keine Immobilienertragsteuer an.