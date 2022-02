Gemeinnützige Bauträger orten Immobilien-Blase in Tirol

Ortet er hier also bereits eine Immobilienblase in Tirol? „Ja. Die Mietpreisentwicklung hält mit der Kaufpreisentwicklung nicht Schritt.“ Wer etwa in Innsbruck zu 8.000 bis 9.000 Euro pro Quadratmeter eine Wohnung kauft, wird das laut Lechleitner über Mieten nur schwer wieder hereinbringen können.

Ob und wann hier eine mögliche Blase platzt und dann Kauf- und Mietpreise sinken, ist freilich ungewiss. Umso wichtiger bleibt es für die Gemeinnützigen, dass sie preiswerte Grundstücke erwerben können. Sie nehmen hier die Kommunalpolitik in die Pflicht. „Es würde schon etwas helfen, wenn die Politik die Widmungen für leistbares Wohnen rigoroser macht“, so Lechleitner.

Wie mehrfach berichtet, können Gemeinden in Tirol nämlich Vorbehaltsflächen für sozialen Wohnbau widmen. In Innsbruck ist das aber zum Beispiel an den politischen Verhältnissen gescheitert. Abseits der Landeshauptstadt werden am 27. Februar aber bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen neue politische Verhältnisse geschaffen.