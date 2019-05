Hauptbahnhof Wien: Einige Erstmieter sprangen ab, Apotheke soll Geschäft beleben

In der BahnhofCity am Wiener Hauptbahnhof läuft nicht alles rund. „Die Antragstellerin musste feststellen, dass die Angaben der Vermieterin zur Frequenz und dem möglichen Geschäftsgang für beide Lokale unrichtig waren. Nachdem sie das bei der Vermieterin geltend gemacht hat, wurde sie immer wieder vertröstet“, behauptet die Taurus Lederwaren GmbH in ihrem druckfrischen Konkursantrag. „Letztlich hat sie eine Klage gegen die Vermieterin, die ÖBB Immobiliengesellschaft, eingebracht.“