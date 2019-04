Handelsstreit mit USA: EU versucht die Flucht nach vorn

Welche Wirtschaftsbereiche wären umfasst?

Just das Streitthema Autozölle ist ausgeklammert – übrigens auf US-Wunsch, die EU wäre zu niedrigeren Einfuhrzöllen bereit. In Brüssel mutmaßt man, dass die Amerikaner erkannt haben, dass ihre großvolumigen Pkw unabhängig von Zöllen eher schlechte Karten auf dem europäischen Markt haben. Dafür haben die Amerikaner – entgegen der Vereinbarung von Juli 2018 – Agrarprodukte in ihr Aufgabenheft geschrieben. Für die EU ist da eine völlig Marktöffnung undenkbar. Umgekehrt wollen die USA keine EU-Firmen bei öffentlichen Aufträgen der Bundesstaaten und Städte zulassen wollen.

Wer hat den Handelsstreit eigentlich losgetreten?

Das Abkommen TTIP steckte schon vorher in der Sackgasse. Abgeblasen wurden die Verhandlungen mit dem Amtsantritt von Präsident Trump, der die US-Wirtschaft unfair behandelt sah. Er verhängte Strafzölle auf Stahl- und Aluprodukte aus der EU. Die jüngste Eskalation betrifft die Flugzeugbauer Airbus und Boeing.