Handelsangestellte demonstrieren in Wien und Salzburg

Bewachungsbranche fordert 2.000 Euro Brutto-Mindestlohn

FĂŒr die rund 15.000 BeschĂ€ftigten in der Bewachungsbranche fordert die Gewerkschaft vida einen monatlichen Brutto-Mindestlohn von 2.000 Euro. Die zweite Verhandlungsrunde fĂŒr einen neuen Kollektivvertrag ist am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Das Angebot der Arbeitgeber sei in Anbetracht von Rekordinflation nicht ernst zu nehmen, hieß es am Mittwoch seitens der Gewerkschaft.

"Bewacherinnen und Bewacher gehören zu jenen, die das Land in den vergangenen zweieinhalb Jahren wĂ€hrend Corona am Laufen gehalten haben. Es kann nicht sein, dass jene BeschĂ€ftigten jetzt fairen Einkommen nachlaufen mĂŒssen, die sie verdient haben", sagte Gernot Kopp, Verhandlungsleiter im Kollektivvertrag fĂŒr das Bewachungsgewerbe in der Gewerkschaft vida, laut einer Aussendung.