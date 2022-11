Handels-KV: Trefelik pocht in Lohnverhandlungen auf Prämienmodell

Ob es in der nächsten Verhandlungsrunde am 22. November eine Einigung geben könnte, wollte Trefelik nicht kommentieren. Noch sei man weit voneinander entfernt - die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaft GPA fordern plus zehn Prozent mehr Lohn und Gehalt - aber allen müsse klar sein, dass es sich hierbei um ein "Krisenmodell" handle.

Berücksichtigt werden müsse auch, dass die Wirtschaftsforscher von einer sinkenden Inflation im kommenden Jahr ausgehen würden, so Trefelik. Dazu passend hat heute die EU-Kommission ihre Erwartungshaltung für Österreich präsentiert: Die Inflation wird demnach von heuer 8,7 Prozent auf 6,7 Prozent 2023 und 3,3 Prozent im Jahr 2024 zurückgehen.



Außerdem erinnerte Trefelik, der auch Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WKÖ) ist, daran, dass bereits im Vorjahr der Mindestlohn deutlich von 1.700 auf 1.800 Euro brutto angehoben wurde und die Branche sehr unterschiedlich ist. Während der Lebensmittelhandel ganz gut durch die Coronakrise gekommen sei, habe es im Modehandel einen Gewinnrückgang von bis zu 80 Prozent gegeben.



Auch der Handelsverband (HV) unterstützt das Modell der Arbeitgeberseite. Man habe bereits zahlreiche Zusagen von Mitgliedern erhalten, die Prämie für 2023 schon heuer im Dezember auszubezahlen, schrieb der HV in einer Aussendung. "Dadurch würden deutlich mehr als 120.000 Handelsangestellte unmittelbar profitieren", hieß es.