Handels-KV: Gewerkschaft will Inflationsabgeltung und Corona-Prämie

Eine so schnelle Einigung wie in der Metallindustrie wird von der Gewerkschaft beim Handels-KV offenbar nicht anvisiert. "Hudeln tun wir nicht", sagte der gewerkschaftliche Verhandler Martin Müllauer. Er ist Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp und Betriebsratsvorsitzender der Morawa Buch- und Medien GmbH.

Es gehe bei den KV-Verhandlungen um die Anerkennung der Leistungen der Handelsangestellten, so Müllauer. Die Beschäftigten hätten in den Corona-Krisenzeiten "übermenschliches geleistet". Themen bei den KV-Verhandlungen werden laut dem gewerkschaftlichen Verhandler auch die bezahlte Maskenpause und mehr Erholungsmöglichkeiten sein.

Viel Teilzeit

Knapp zwei Drittel der Angestellten im Handel in Österreich sind Frauen, im Einzelhandel liegt der Frauenanteil noch etwas höher. Viele Frauen arbeiten Teilzeit. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für Vollzeitangestellte liegt derzeit im alten Kollektivvertrag bei 1.675 Euro brutto pro Monat, im neuen KV macht es 1.714 Euro brutto aus.

Allerdings arbeitet ein Großteil Teilzeit. Bis Anfang Dezember 2021 müssen alle Betriebe in den neuen Handels-KV wechseln, die Übergangsfrist lief seit Dezember 2017. KV-Verhandlerin Palkovich schätzt, dass der neue Kollektivvertrag bisher für rund ein Drittel der Beschäftigten gilt. "Wir haben den Unternehmen immer gesagt, steigt um", so die Gewerkschafterin.