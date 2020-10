Handel mit Wildtieren bedroht mehr Arten als gedacht

Auch den Tiger bringen verbotene Geschäfte in Gefahr. In freier Natur leben nach Angaben des WWF derzeit etwa 3.890 gestreifte Großkatzen; auf Tigerfarmen bzw. in privater Haltung sollen es deutlich mehr sein. Laut jüngstem Bericht fungiert Europa als Drehscheibe für den internationalen Tigerhandel; „eine Gefahr für die letzten Exemplare“.

Tierschutz fängt daheim an

Ob Säuger, Vogel oder Reptil – Tierschützer sind sich einig: Legale Verkäufe müssen klar reglementiert, illegale Geschäfte unterbunden, Strafen verhängt werden. Der KURIER-Tiercoach appelliert nicht zuletzt an die Eigenverantwortung: „Wenn ein Tier um sechs Uhr in der Früh in einer Garage übergeben werden soll, ist das eher kein seriöser Züchter.“ Tierschutz fängt daheim an, nicht in der Wildnis.